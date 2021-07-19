Irak ordusundan Kerkük'te IŞİD'e karşı yeni operasyon

Bağdat Al-Youm'un haberine göre, Irak ordusunun ülkenin farklı bölgelerinde teröristlere karşı operasyonları devam ediyor.
Irak ordusunun IŞİD terör örgütünün Kerkük vilayetindeki mevzilerine karşı yeni operasyon düzenlediği öğrenildi.
Operasyon sırasında, teröristlere ait 4 sığınak Irak ordusu tarafından tespit edilerek imha edildi.
Irak güvenlik yetkilileri, tespit edilen sığınaklarda patlayıcı madde ve çok sayıda silah bulunduğunu duyurdu.
Haşdi Şabi güçleri de dün Musul vilayetinin güneyinde IŞİD’in elektrik iletim kulesine saldırısını önledi.
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