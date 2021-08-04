İran'da iyileşen hasta sayısı 3 milyon 444 bin 798'e ulaştı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 409 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 39 bin 357 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 92 bin 194'e vaka sayısı ise 4 milyon 19 bin 84'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 959'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 444 bin 798'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.