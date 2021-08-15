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15 Ağu 2021 08:59

Batı Karadeniz'deki sel felaketinde son durum

Batı Karadeniz'deki sel felaketinde son durum

Karadeniz Bölgesi'nde devam eden aşırı yağışlar ve bunun sonucu meydana gelen sel felaketi ve toprak kayması sebebiyle meydana gelen can kaybı en az 57 olarak açıklandı.

Habertürk'e göre, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Soylu "Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8, Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti. Kastamonuda 62, Sinopta 14 kayıp ihbarı var." dedi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada ise tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

News Code 1896453
https://tr.mehrnews.com/news/1896453/

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