Japonya Dışişleri Bakanı'ndan İran ziyareti öncesi açıklama

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Ortadoğu ülkelerini kapsayan bölge turu ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Motegi Toşimitsu, Tahran-Tokyo ilişkilerine dair, ülkesinin İran ile çok eskilere dayanan dostane ve yakın ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

İran ile doğrudan görüş alışverişinde bulunmak istediklerini belirten Japon yetkili, "Tokyo, bölgedeki gerilimi azaltmak için İran ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle güçlü ilişkilere sahip olmayı planlıyor." dedi.

Motegi Toşimitsu Suriye hakkında, “Suriye, şu anda bölgenin ana sorunlarından biridir. Bu ülkedeki insani durumun iyi seviyede olmaması ve siyasi sürecinde ilerleme kaydedilmemesi Tokyo açısından endişe vericidir." ifadesini kullandı.

Toşimitsu, “Açıkçası Ortadoğu ziyareti sırasında ilgili taraflarla Suriye'deki durumu iyileştirmenin yollarını görüşmek istiyorum." diye konuştu.

Japonya merkezli NHK World TV kanalı,Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'nun yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreninden sonra İran'ı ziyaret edeceğini bildirmişti.

Japon Dışişleri Bakanı ayrıca Mısır, Ürdün, Türkiye, Irak, Katar ve işgal altındaki Filistin topraklarını da ziyaret etmeyi planlıyor.