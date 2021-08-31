İran ve Rus donanması Hazar Denizi'nde tatbikat yapacak

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran, Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan’ın katılımıyla Eylül ayının başında Hazar Denizi’nde bir deniz tatbikatı düzenlenmesinin planlandığı belirtildi.

Şu anda İran’ın ev sahipliğinde Uluslararası Deniz Kupası Yarışmaları' düzenlenlenmektedir.

İran'ın kuzeyindeki Enzeli limanında düzenlenen Uluslararası Deniz Kupası Yarışmaları’nda İran, Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya’dan gemiler, 400 sporcu ile yarışmaktadır.

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan da daha önce Rusya, İran ve Çin donanmalarının 2021'in son ayı veya 2022'nin başlarında Fars Körfezi’nde ‘CHIRU’ adlı ortak bir askeri tatbikat düzenleyeceğini duyurmuştu.