  1. İran
30 Haz 2021 09:36

İran Donanması Hazar Denizi'nde tatbikat başlattı

İran Donanması Hazar Denizi'nde tatbikat başlattı

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri bugün “Ya Hüseyin (a.s)” kodu ve “Barış ve dostluk” temasıyla Hazar Denizi'nde "Sürdürülebilir Güvenlik-1400" adlı bir tatbikata başladı.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri bugün, “Ya Hüseyin (a.s)” kodu ve “Barış ve dostluk” temasıyla Hazar Denizi'nde "Sürdürülebilir Güvenlik-1400" adlı bir tatbikata başladı.

Bu deniz tatbikatı, füze rampaları, sabit kanatlı uçaklar ve helikopterler, elektronik harp sistemleri dahil olmak üzere Donanmanın çeşitli yüzey ve uçuş birimlerinin yanı sıra Deniz Kuvvetleri’nin komando birimlerinin katılımıyla yapılıyor.

"Sürdürülebilir Güvenlik-1400" adlı tatbikat Hazar Denizi'ndeki İran İslam Cumhuriyeti'nin %20'lik bölgesinde yaklaşık 77 bin kilometrekarelik bir alanda gerçekleştirmektedir.

News Code 1895435
https://tr.mehrnews.com/news/1895435/

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