Rusya ve Çin'den geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat

Çin ve Rusya'ya ait kuvvetler Çin'in kuzey batısında bulunan Ningksia Huy Özerk Bölgesi'nde askeri tatbikat yaptı.

Euronews'a göre, Tatbikatın, Çin'in, ABD'nin Afganistan'dan çekilmeye başlamasının ardından ülkede tırmanan şiddet ve istikrarsızlığın kendi sınır bölgelerini etkilemesinden endişe ettiği bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Askeri tatbikata 10 binden fazla kara ve hava birlikleri katılırken, komuta kademenin Çin Komünist Partinin Merkez Askeri Komisyonu üyesi Li Zuocheng tarafından yapıldığı kaydedildi.

Çin devlet haber ajansı Xinhua'dan yapılan açıklamada, "Askeri tatbikat, Çin ve Rus orduları arasında terörle mücadele operasyonlarını güçlendirmeyi ve iki ülkenin uluslararası ve bölgesel güvenlik ve istikrarı ortaklaşa koruma konusundaki kararlılığını ve gücünü göstermeyi amaçladığı" kaydedildi.

Çinli yetkililer tatbikatın cuma gününe kadar süreceğini söyledi.