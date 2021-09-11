  1. Azerbaycan
11 Eyl 2021 14:57

Azerbaycan-Türkiye ve Pakistan ortak tatbikat düzenleyecek

Azerbaycan-Türkiye ve Pakistan ortak tatbikat düzenleyecek

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetleri yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ortak askeri tatbikat yapacak.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Üç Kardeş 2021" ismi verilen ortak tatbikatın yarın başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, üç ülkenin özel kuvvetlerinin ilk kez ortak tatbikat düzenlediği belirtildi.

Tatbikatın temel amacının muharebe operasyonları sırasında dost ve ortak ülkelerin özel kuvvetlerinin etkileşimini geliştirmek, barış ve savaş zamanında operasyonlara hazırlanmak, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak olduğu vurgulandı.

"Üç Kardeş 2021" tatbikatı 20 Eylül'e kadar sürecek.

News Code 1897119
https://tr.mehrnews.com/news/1897119/

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