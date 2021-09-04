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4 Eyl 2021 09:09

Yemen güçleri Marib'in güneyinde bir bölgeyi kurtardı

Yemen güçleri Marib'in güneyinde bir bölgeyi kurtardı

Yemen ordusu ve gönüllü halk birlikleri düzenlediği geniş çaplı bir operasyonda Marib vilayetinin güneyindeki ‘Al-Saatrah’ bölgesini kurtardı.

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen ordusu ve gönüllü halk birliklerinin ülkenin farklı yerlerindeki ilerleyişi sürüyor.

Yemenli güçlerin bu ilerlemelerinin ardından yeni kazanımlar elde ettiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Yemen ordusu ve gönüllü halk birlikleri düzenlediği geniş çaplı bir operasyon sırasında Marib vilayetinin güneyindeki ‘Al-Saatrah’ bölgesini kurtardı.

Yemenli güçlerin bu bölgeyi kurtardıktan sonra Suudi Aabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ‘Harib’ bölgesindeki mevzilerine doğru ilerlerlediği açıklandı.

Bu güçlerin ayrıca Marib’in kuzeyindeki ‘Vadi al-Kabir’ ve ‘Vadi Abidah’ bölgelerine doğru ilerlemek üzere olduğu belirtildi.

News Code 1896964
https://tr.mehrnews.com/news/1896964/

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