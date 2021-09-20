ABD, Yemen halkına yönelik saldırganlığın ana nedenidir

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat yaptığı bir açıklamada, “ABD, Yemen milletine yönelik saldırganlığın ana nedenidir” dedi.

Mehdi el-Meşat, “Bugün karşı karşıya olduğumuz savaş Filistin meselesine olan net tutumumuzun sonucudur. Yemen'e karşı devam eden askeri saldırganlığa rağmen, Suudi koalisyonunun Yemen devrimini yenmeyi başaramadığını söylemeliyim” ifadesini kullandı.

El-Meşat, BM’nin Suudilerin Yemen'deki cinayetlerini örtbas etmeye çalıştığını söyledi.

Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı, Marib savaşına dikkat çekerek, “Marib savaşı, stratejik bir savaştır ve şimdiye kadar bu kentin önemli bölümleri kurtarılmıştır. Bu savaş durmayacak; çünkü Yemen’deki mevcut durum için siyasi bir çözüm görünmüyor. Suudilerin eylemleri her türlü siyasi çözümün yolunu tıkamıştır” ifadelerinde bulundu.

El-Meşat ayrıca, “Yemen’in Suudi Arabistan'ın derinliklerindeki hayati öneme sahip noktalara yönelik operasyonları devam edecek ve kuşatma devam ettiği sürece tüm seçenekler masada olacak” dedi.