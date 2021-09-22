Yemen güçlerinin Marib'deki ilerleyişi sürüyor

Yemen Ensarullah güçleri, Marib vilayetindeki ilerleyişlerinin devamında bugün bu vilayetinin güneyindeki Harib kentini ele geçirdi.
Yemen güçleri ayırca dün Marib'in güneyindeki Bayhan ve Ayın kasabalarının kontrolünü ele geçirdiği öğrenilmişti.
Yemen ordusu ilaveten geçtiğimi hafta "Al-Nasr Al-Mübin" adı altında düzenlediği operasyon sırasında Marib'in Rahaba ve Mahliya adlı kasabalarını kurtarmıştı.
Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam geçenlerde yaptığı bir açıklamada Yemen güçlerinin operasyonlarının artacağını duyurmuştu.
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