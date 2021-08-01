Suudilerin Hudeyde'deki ateşkes ihlalleri devam ediyor

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Hudeyde’deki ateşkes ihlalleri devam ediyor.

Al Masirah TV kanalına göre, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Hudeyde’deki ateşkes ihlal etmeye devam ettiği ve bu ateşkese bağlı kalmadığı açıklandı.

Suudi Arabistan sadece geniş çaplı hava saldırılarıyla Hudeyde vilayetini hedef almakla kalmayıp aynı zamanda casus uçakları da bu vilayet üzerinde süreki keşif uçuşu yapmaktadır.

Suudi koalisyonu ayrıca Sada ve Marib dahil olmak üzere Yemen’in diğer vilayetlerini de en ağır hava saldırılarıyla hedef almaktadır.