Putin’le Erdoğan, Türkiye’nin yeni nükleer santrallerinin yapılabileceği yerleri ele aldı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin soruları üstüne, “(Soçi’de, Türkiye’de) yeni bir ekonomi alanı oluşturulması konuşuldu. Yeni enerji üniteleri inşa edilmesi konusu gerçekten de gündeme geldi. Türkiye’nin onları kurmak isteyebileceği somut cografi noktalar üstüne düşünüldü. Liderler (nükleer enerji alanında) işbirliğimizin devam etmesi ihtimalini konuştu” dedi.

Türkiye’nin inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yapımı, Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından gerçekleştiriliyor.

Erdoğan çarşamba günü Soçi’de Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede, Türkiye’de Rusya ile beraber iki nükleer güç santrali daha inşa etme konusunun gündeme geldiğini söylemişti.

Kaynak: Sputnik