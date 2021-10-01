  1. Türkiye
1 Eki 2021 15:50

Putin’le Erdoğan, Türkiye’nin yeni nükleer santrallerinin yapılabileceği yerleri ele aldı

Putin’le Erdoğan, Türkiye’nin yeni nükleer santrallerinin yapılabileceği yerleri ele aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’deki görüşmelerinde, Türkiye’nin yeni nükleer güç santrallerinin inşa edilebilecekleri somut yerler üstüne konuştukları belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin soruları üstüne, “(Soçi’de, Türkiye’de) yeni bir ekonomi alanı oluşturulması konuşuldu. Yeni enerji üniteleri inşa edilmesi konusu gerçekten de gündeme geldi. Türkiye’nin onları kurmak isteyebileceği somut cografi noktalar üstüne düşünüldü. Liderler (nükleer enerji alanında) işbirliğimizin devam etmesi ihtimalini konuştu” dedi.

Türkiye’nin inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yapımı, Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından gerçekleştiriliyor.

Erdoğan çarşamba günü Soçi’de Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede, Türkiye’de Rusya ile beraber iki nükleer güç santrali daha inşa etme konusunun gündeme geldiğini söylemişti.

Kaynak: Sputnik

News Code 1897601
https://tr.mehrnews.com/news/1897601/

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