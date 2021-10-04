Petrol piyasalarında İran faktörü

Petrol fiyatları, pazartesi günü gerçekleştirilecek ve üretim politikasının belirleneceği OPEC+ toplantısı öncesinde yatay bir seyir izliyor.

OPEC+, Suudi Arabistan ve Rusya’nın liderliğinde Kasım ayında günlük üretimi 400 bin varil artırma kararı alabilir. OPEC’in kendi piyasa modeli de talebin gelecek iki ayda arzı geçeceğine işaret ediyor.

OPEC+’ın üretim politikasının bu yıl fiyatları belirleyecek ana faktör olacağı düşünülürken İran petrolünün bu yıl içerisinde piyasaya geri dönmesi beklenmiyor, ABD’deki kaya petrolü üreticilerinin ise üretimi hızlı bir şekilde artırmak için yeterince yatırım yapmadıkları düşünülüyor.

İran, nükleer anlaşma görüşmelerine başlamak için ABD’nin dondurduğu 10 milyar dolara ulaşan fonları üzerindeki blokajı kaldırmasını istedi.

İngiltere'de silahlı kuvvetler personeli, bu haftadan itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlayacak. Bir hafta boyunca tankerleri ve benzin istasyonlarının depolarını nasıl dolduracaklarını öğrenen askerler, ilk teslimatları pazartesi sabahı yapacak.

Ayrıca, 300'e kadar yabancı akaryakıt tankeri sürücüsü de mart ayının sonuna kadar İngiltere'de çalışmak üzere çok kısa sürede göreve başlayacak. İngiltere'de yapılan bir araştırmada, petrol istasyonlarının en az yüzde 26'sında ne benzin ne de dizel bulunuyor.

Kasım vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında varil b aşına 75,68 dolar civarında yatay bir seyir izliyor.

Aralık vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında 79,02 dolar civarında yatay bulunuyor.

Kaynak: Bloomberg