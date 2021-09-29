Akşener: Hedef birinci parti olmak

HaberTürk gazetesinden Mahir Kılıç'ın haberine göre, Akşener'in "Başbakanlığa adayım" açıklamasının değerlendirildiği toplantıda, başkanlık divanından tam destek çıktı. Akşener, Partimizin temel hedefi birinci parti olmaktır, bu hedefimiz nettir." diye konuştu. Hem Akşener hem de Başkanlık Divanı üyeleri İyileştirilmiş Parlamenter Sisteme dönüş ve bundan sonra birinci parti olma hedef için yoğun tempo içinde çalışma vurgusu yaptı.

İyi Parti kaynakları, Akşener'in "Başbakan adayıyım" diyerek hem hükümet sisteminin değiştirilmesi hem de o değişiklikten sonra birinci parti olma noktasında kararlılık ortaya koyduğu belirtildi.

İyi Parti kaynakları, Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olmama ve başbakanlık adaylığı kararının yeni olmadığı kaydetti.