Rus uzmandan Putin ve Erdoğan'ın vücut dilleri analizi

Rus hukuk uzmanı ve profesyonel arabulucu Kaştık, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi'de yapılan görüşmede liderlerin hareketlerinden ruh hallerini tahmin etmeye çalıştı.

Rus medyasının değişik konularda görüşlerine başvurduğu bir uzman olan Kaştık, Politekspert sitesi için her iki liderin görüşmede nasıl bir vücut dili sergilediğini analiz etti. Uzmanın iddiasına göre, görüşmenin basına açık olan bölümünde Putin kendinden emin şekilde oturuyor, Erdoğan ise gergin görünüyordu.

Kravat dikkat çekti

Medya Günlüğü'nden Fuat Safarov'un aktardığına göre, görüşme görüntülerini saniye saniye incelediğini belirten Kaştık, "Putin ve Erdoğan görüşmesi, Yıldızlar Savaşı'nın (Star Wars) ilk bölümündeki gibi başladı. Putin'in rahat duruşu, hareketlerinde kendini kısıtlamaması, bacaklarını sakince hareket ettirmesi ve oturma pozisyonu kendinden emin olduğunu gösteriyor" dedi.

Putin'in kravatına da dikkat çeken uzman, "Çoğu zaman, Putin bu aksesuarı koyu nötr bir tonda tercih eder. Türk mevkidaşı ile toplantısı için de bordo bir kravat seçmiş. Bu, hem muhatapların görüşlerindeki karşıtlığı hem de tartışmada açık bir avantaja sahip olma isteğini vurguluyor" diye konuştu.

"Kapalı kapılar ardında konuşulacak konular"

Kaştık, Erdoğan'ın ise tam tersine son derece gergin göründüğü izlenimine kapıldığını söyledi. Uzman, "Türk Cumhurbaşkanı, Putin'in sözlerini dikkatle dinliyor, kendisine tercüme edilen hiçbir şeyi kaçırmamaya çalışıyor. Sol elini yüzüne koyduğunda, kısmen istemsiz bağımsız hareket sergiliyor. Sallanan bir sarkaç etkisi yaratmış olması, onu ilgilendiren bir dizi sorun bulunduğunu düşündürtüyor. Muhtemelen bu meseleler, onun için büyük stratejik ve politik öneme sahip, kapalı kapılar ardında konuşulacak konular” dedi.

Analizini özetleyen Rus uzman iki liderin ne kadar farklı göründüklerini, "Bir yanda kısıtlı, gergin görünen Erdoğan, diğer yanda sakin, kendine güvenen Putin var" sözleriyle anlattı.

Kaynak: Cumhuriyet