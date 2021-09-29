BM: Putin-Erdoğan görüşmesinin Suriye açısından faydalı olmasını umuyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yarın Soçi'de gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Pedersen, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, görüşmenin ana konularından birinin İdlib olacağından emin olduğunu belirterek, "Etkisi olanları, sükuneti teşvik etmeye çağırmayı sürdürüyorum. Birçok şey buna bağlı" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin tüm bölgelerinde çok sayıda aşırılıkçı grubun faaliyet gösterdiğini söyleyen Pedersen, "Uluslararası insani hukuka uygun olarak yürütülen etkili terörle mücadele eylemleri ve sivillere koruma sağlanması, bölgesel güvenlik taahhütlerinin sunulması şartıyla mümkün ve gerekli. Bu, kilit taraflar arasında daha yakın bir uluslararası işbirliğini zorunlu kılıyor" dedi.

Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmenin, Suriye genelinde ateşkesin sağlanmasına yardımcı olması umudunu dile getiren Pedersen, "Bunun temelinde siyasi süreci ilerletmeye başlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: Sputnik