Kalın'dan Afganistan yorumu

Alman Der Spiegel dergisine röportaj veren Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündem değerlendirdi.

Türkiye'nin Afganistan’da gelecekte nasıl bir rol üstlenmek istediğine ilişkin soruyu da cevaplayan Kalın şunları kaydetti:

"Havaalanının yeniden hizmete açılması için Afganistan yönetimine destek sağlamak istiyoruz. Bu konuda Katar ile teknik istişareler başlatılmıştır. Ancak yeni yönetimin hızlı şekilde karar alamaması nedeniyle durum moral bozucudur. Halihazırda Afgan Hükûmeti’ni resmen kabul etmekten ziyade hükûmetin kendi kendine yardım edebilecek pozisyonda olmasını sağlamaya odaklanıyoruz. Taliban’la ekonomik durum, güvenlik sorunları, sınırların korunması ve göç gibi henüz iktidara gelmeden önce de mevcut olan sorunlar hakkında konuşuyoruz. ABD’lilerin ülkeyi terk etme şekli büyük kaos yaratmıştır. Taliban’dan daha kapsayıcı bir hükûmet kurmasını bekliyoruz. Geçenlerde açıklanan hükûmet, uluslararası toplumun beklentilerini karşılamamıştır. Ancak beklentilerimiz konusunda da gerçekçi olmalıyız."

Afganistan’dan muhtemel göç hareketlerinin Suriye’den gerçekleşen göçle kıyaslanamayacağına dikkati çeken Kalın, "Ancak bu durum Afganistan’daki ekonominin çökmesi durumunda değişebilir. Ülkemiz kapasitesini aşarak yaklaşık dört milyon Suriyeliyi kabul etmiştir. Sınırlarımızı korumak için her şeyi yapıyor, İran sınır güvenlik makamlarıyla birlikte çalışıyoruz. Ayrıca sınırımıza duvar da inşa ettik. Uluslararası toplum, ABD ve BM şimdi harekete geçmelidir. Daha fazla insan kabul edemeyiz." dedi.

Türkiye-Amerika ilşkileri

ABD ile Türkiye'nin terörle mücadele alanında iş birliği yürüttüklerini hatırlatan Kalın, fakat ABD’nin, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan YPG’ye destek sağlaması gibi konularda Türkiye’nin ihtiyaçlarını zaman zaman dikkate almadığını, bunun kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Kaynak: Haber7