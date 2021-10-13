İran ve Azerbaycan dışişleri bakanları telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, ülkelerin bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı gösterilmesini vurgulayarak, “Tahran ve Bakü uzun geçmişe dayanan ilişkilere sahiptir.” dedi.

Emir Abdullahiyan, “İran ve Azerbaycan, ilişkilerindeki yanlış anlaşılmaların önüne geçmeli ve ilişkilerini hızla doğru yönde sürdürmelidir” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan ayrıca, İran TIR'ları ile ilgili sorunun çözülmesini beklediklerini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğine değinen Emir Abdullahiyan, “Tahran ve Bakü, düşmanlarına iki ülke ilişkilerini bozma fırstaı vermemelidir ve endişeler diyalog ve işbirliği yoluyla çözülmelidir” ifadelerinde bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da iki ülke arasındaki ilişkilerin dostane olduğunu belirterek, “Dost ülkelerle ilişkiler Azerbaycan Cumhuriyeti için bir önceliktir” dedi.

Bayramov, sorunların diyalog yoluyla, sakin ve samimi bir ortamda çözülmesi gerektiğini vurguladı.