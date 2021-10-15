Dün İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora başkanlığında İran ve AB arasında yapılan siyasi istişarelerin ardından İran ve Rusya dışişleri bakanları telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora ile görüşmeleri olumlu değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan, “Enrique Mora ile görüşmeler, Washington'un tek taraflı ve yasadışı yaptırımlarını tam ve etkili bir şekilde kaldırmaya bağlı kalmadığı için Viyana'da ortaya çıkan mevcut sorunlara pratik çözümler bulma yönündedir” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dünkü görüşmeleri memnuniyetle karşılayarak, İran’ın tüm tarafların yükümlülüklerine geri dönmesi konusundaki rasyonel tutumunu takdir etti.

İran ve Rusya dışişleri bakanları ayrıca, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Enrique Mora arasındaki istişarelerin önümüzdeki iki hafta boyunca brüksel’de devam etmesi konusunda anlaştı.