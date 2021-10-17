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17 Eki 2021 10:02

Emir Abdullahiyan, Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ile görüştü

Emir Abdullahiyan, Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki siyasi istişarelerin beşinci tutunu düzenlemek için Tahran’da bulunan Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Peter Launsky ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bu görüşmede, İran'ın Avusturya ile eski geçmişe dayanan ilişkilere büyük önem veridiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin artırılması umudunu dile getiren Emir Abdullahiyan, Avusturya’nın İran’a yaptığı aşı bağışını takdirle karşılayarak, salgınla mücadelede ve korona aşısının temininde iki ülke arasında daha fazla işbirliği çağrısında bulundu.

Emir Abdullahiyan ayrıca, AB’nin Afgan mültecilerin haklarına yönelik daha sorumlu bir yaklaşım sergilemesini vurgulayarak Afganistan’daki son terör saldırılarını kınadı ve IŞİD ile tekfirci grupların Afganistan’da yükselmesini ‘tehlikeli’ olarak nitelendirdi.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Peter Launsky de bu görüşmede, İran ile Avusturya arasındaki dostane ilişkilere değinerek, nükleer anlaşmanın tüm tarafların katılımıyla yeniden canlandırılmasını umduğunu dile getirdi.

Launsky ayrıca Afganistan’daki son terör saldırılarını kınadı ve İran ile Avusturya’nın IŞİD konusunda ortak endişeleri olduğunu belirtti.

News Code 1897927
https://tr.mehrnews.com/news/1897927/

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