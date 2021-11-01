İran Dışişleri Bakanı, Hindistan'ı ziyaret edecek

Hindistan'da yayınlanan Print gazetesine konuşan İran Büyükelçisi Ali Çegeni, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Kasım ayının sonunda düzenlenecek Hindistan-İran Ortak Ekonomik Komisyonu toplantısına katılmak üzere Yeni Delhi'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Çekeni, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Ebrahim Reisi hükümetinde ikili ilişkilerin bir sonraki seviyeye ulaşmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı sırasında Hintli mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşmüştü.

Emir Abdullahiyan bu görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geçmişine ve bu konudaki mevcut kapasiteye değinerek, İran’ın ikili ilişkileri daha da geliştirmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.