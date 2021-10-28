İran ile Türkmenistan, Afganistan'a elektrik sevkiyatı için anlaştı

Pars Today'e göre, İran Enerji Bakanı Ali Akber Mehrabiyan dün Türkmenistan Dışişleri Bakanı Serajeddin Mehreddin ile yaptığı görüşmeye işaretle, Türkmenistan'da iyi hidroelektrik santrali inşa ettiklerine temasla, bu santralde elektrik üretilmekte olduğunu ve yılda Tacikistan yönetimine elektrik ihracatının yapıldığını, ayrıca, bakanla Tacikistan üzerinden Afganistan'a elektrik ihracatını ele aldıklarını kaydetti.

Bakan Mehrabiyan, teknik, mühendislik hizmetleri, hidroelektrik santrallerinin inşası hakkında İran ve Tacikistan arasında iyi işbirliğine temasla, enerji bakanlığının ortak komisyon başkanı olarak, iki ülkenin ekonomik faaliyetlerini takip ettiğini ifade ederek, iki ülke cumhurbaşkanlarının iki ülke arasında ekonomik faaliyetlerin gelişmesine ilişkin vurgularına göre, bu münasebetlerin güçlenmesini temenni etti.