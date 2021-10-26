İran ve Türkmenistan dışişleri bakanları ortak basın toplantısı düzenledi

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “Bugün İran-Türkmenistan ortak işbirliği belgesini yeniden gözden geçirme konusunda mutabık kaldık” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırarak işbirliğini en üst düzeye çıkarmak için şimdiye kadar iki ülke arasında yüzden fazla resmi belge imzalandığını söyledi.

Dışişleri Bakanı görüşmede transit güzergahın yeniden açılması ve iki ülke kamyoncularının dört ortak sınır noktasından hareket etmesi konusunun ele alındığını belirtti.

Su, elektrik ve doğal gaz alanlarındaki işbirliğinin de iki tarafın görüşmede ilgilendiği konular olduğunu dile getiren Emir Abdullahiyan, “Görüşmede iki ülkenin dışişleri bakanları arasında temel anlaşmalar yapıldı. İran, Serahs ve Günbedkavus üzerinden Türkmenistan’dan elektrik ithal etmekte ve enerji bakanlıkları düzeyinde bir işbirliği belgesi imzalanmaktadır” ifadelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan, Afganistan’ın kuzeyi, Batı Asya bölgesi ve Güney Kafkasya dahil olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede ilaveten nükleer müzakerelerin son durumu ve nükleer meselelerle ilgili konular hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ise, İran ve Türkmenistan’ın iki komşu ve kardeş ülke olarak çeşitli alanlarda işbirliği yaptığını söyledi.

Raşid Meredov, “Siyasi ve diplomatik konularda daha fazla görüşme yapmaya ve bu görüşmeleri Aşkabat ve Tahran’da sürdürmeye karar verdik” dedi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı, toplantıda bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra konsolosluk meseleleri ve iki ülkeni ilgilendiren diğer konuların ele alındığını belirtti.