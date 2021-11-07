Türkiye'den Kazımi'ye yapılan suikast girişimine kınama

Türk medyasına göre; Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutuna yapılan terör saldırısınına ilişkin bir kınama mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadeler yer verildi:

"Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin konutuna bugün (7 Kasım) sabaha karşı insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz.

Irak’ın egemenliğine ve istikrarına zarar vermeyi hedeflediği açık olan bu korkakça saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyoruz.

Türkiye, kaynağı ne olursa olsun terörle mücadelesinde Irak halkı ve devletinin yanında yer almaya devam edecektir".

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Meyda Ağı’ndan yapılan açıklamada, Başbakan Mustafa Kazımi’nin Bağdat Yeşil Bölge’deki evinin "silahlı drone" ile saldırıya uğradığı kaydedilerek Başbakan'ın yara almadan saldırıdan kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.