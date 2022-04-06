İran Meclis Başkanı'ndan Meşhed'deki suikast girişimine kınama

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf meclisin bugünkü açık oturumunda yaptığı konuşmada dün Meşhed’deki Hz. İmam Rıza’nın (a.s) türbesinin avlusunda bir din adamının hayatını kaybetmesine ve iki din adamının ise yaralanmasında neden olan suikast girişimini kınadı.

Muhammed Bakır Galibaf konuşmasının başında hayatını kaybeden din adamının ailesi için başsağlığı ve yaralılar açin acil şifalar diledi.

İran halkına hitap eden Galibaf, “Düşmanların ve fırsatçıların milletler arasındaki dostluk ve kardeşliği bozmak için bu cinayetlerde bulunmaması konusunda hepimiz uyanık olmalıyız” dedi.

Salı akşamı Rezevi Türbesi avlusunda ziyaretçi üç din adamına yönelik bıçakla saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi ağır yaralanarak olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı diğer iki kişi de hastaneye kaldırıldı.