Türkiye'de kabine toplanıyor: Gündemde Suriye operasyonu var

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. G-20 zirvesinde Erdoğan'ın liderlerle görüşmesi, terörle mücadele ve yerli aşı çalışmaları konuşulacak başlıklar arasında olacak.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüştüğü G-20 liderler zirvesinin ardından ilk kabine toplantısı olacak. G-20 zirvesindeki ikili görüşmelerin de kabinenin gündeminde olması bekleniyor.

Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Toplantıda ayrıca olası Suriye operasyonu da değerlendirilecek.