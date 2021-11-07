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7 Kas 2021 15:36

Türkiye'de kabine toplanıyor: Gündemde Suriye operasyonu var

Türkiye'de kabine toplanıyor: Gündemde Suriye operasyonu var

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle toplanacak. Kabinenin gündeminde, olası Suriye operasyonu var.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. G-20 zirvesinde Erdoğan'ın liderlerle görüşmesi, terörle mücadele ve yerli aşı çalışmaları konuşulacak başlıklar arasında olacak.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüştüğü G-20 liderler zirvesinin ardından ilk kabine toplantısı olacak. G-20 zirvesindeki ikili görüşmelerin de kabinenin gündeminde olması bekleniyor.

Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Toplantıda ayrıca olası Suriye operasyonu da değerlendirilecek.

News Code 1898365
https://tr.mehrnews.com/news/1898365/

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