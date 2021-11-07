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7 Kas 2021 15:16

İran ile Irak Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

İran ile Irak Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Emir Abdullahiyan bu görüşmede, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin sağlığı ile ilgili gelen olumlu haberlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Iraklı mevkidaşından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin selamlarını Başbakan el-Kazımi’ye iletmesini istedi.

Başbakan Kazımi'nin konutuna yapılan saldırıya değinen Bakan Emir Abdullahiyan, dost ülke Irak’ın istikrarı ve güvenliğini hedef alan bu tür olayların ülke huzurunu bozmak için Irak düşmanları tarafından yapıldığına inandıklarını söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı da  duruma özel dikkat gösteren İran Cumhurbaşkan Reisi ile Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’a Başbakan el-Kazımi adına teşekkür ederek, olayla ilgili son gelişmeleri anlattı.

Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmadığını ifade eden Fuad Hüseyin, durumun Iraklı yetkililer tarafından yakından takip edildiğini kaydetti.

News Code 1898366
https://tr.mehrnews.com/news/1898366/

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