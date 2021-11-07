İran Irak Başbakanı'na düzenlenen suikast girişimini kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin konutuna düzenlenen SİHA saldırısını kınayarak, İran’ın Irak’ta istikrar, güvenlik ve barışı destekleme konusundaki tutumunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, herkesi Irak'ın güvenliğini ve ilerlemesini hedef alan komplolar karşısında uyanık olması çağrısında bulunarak, bu tür olayların 18 yıldır Irak'ın istikrarı, güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü işgal eden ve terör örgütlerini kurarak bölgedeki hedeflerine ulaşmaya çalışan tarafların çıkarına olduğunu belirtti.

Irak Babakanı el-Kazımi’nin sağlık durumunun iyi olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Hatipzade, Irak halkı, hükümeti ve siyasi akımlarının birlik ve beraberlik içinde Irak’ın kalkınması ve refahına katkıda bulunması umudunu dile getirdi.