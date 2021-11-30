Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Reisi, Fransız mevkidaşı ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün akşam Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile İran'ın 4+1 grubu ve Avrupa Birliği ile Viyana müzakereleri hakkında telefonda görüştü.

İran'dan Viyana görüşmeleri açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley'in Tahran ile doğrudan müzakere talebine dair Hatipzade, "Eğer ABD, yaptırımları kaldırma niyetiyle Viyana'ya gelirse kesinlikle Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) odasına giriş bileti alabilir, aksi takdirde KOEP masasının dışında kalır." açıklamasını yaptı.

İranlı Sözcü, Viyana görüşmeleri kapsamında ABD heyetiyle ikili görüşme yapılmayacağını duyurdu.

İran Suriye'de özel fuar açacak

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Rıza Fatımi Emin, Suriye’de İran’ın ikinci özel fuarının açılış törenine katılmak üzere ülkenin kamu ve özel sektörlerinden üst düzey bir heyet ile Şam’a gitti.

İran’dan 164 şirketinin katılcağı fuar, İran tarafından Suriye’de düzenlenen en büyük fuardır.

Seyyid Rıza Fatımi Emin bu ziyaret sırasında Suriye Başbakanı Hüseyin Arnous ve Suriyeli bakanlarla görüşecek.

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 82 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 310 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 129 bin 711’e vaka sayısı ise 6 milyon 113 bin 192’ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 338’inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 873 bin 441’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.