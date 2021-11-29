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29 Kas 2021 15:07

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 82 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 310 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 129 bin 711’e vaka sayısı ise 6 milyon 113 bin 192’ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 338’inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 873 bin 441’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1898870
https://tr.mehrnews.com/news/1898870/

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