İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 82 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 310 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 129 bin 711’e vaka sayısı ise 6 milyon 113 bin 192’ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 338’inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 873 bin 441’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.