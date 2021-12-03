ABD'den Dedeağaç Limanı'na geniş çaplı askeri sevkiyat

Balkanların güvenliğini bahane eden ABD, Türkiye sınırından yalnızca 20 km mesafedeki Dedeağaç bölgesine askeri yığınak yapmaya devam ediyor.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Yunanistan’ı bir üsse dönüştüren ABD ordusu, “Atlantic Resolve” operasyonu kapsamında bugüne kadarki en büyük askeri helikopter ve zırhlı araç sevkiyatını 20 Aralık tarihine kadar gerçekleştirmiş olacak.

Bu tarihe kadar 120’den fazla askeri helikopterin ve içinde tankların da olduğu binden fazla askeri aracın Dedeağaç limanına sevkedileceği kaydedildi.

04.12.2021 tarihinde de Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopoulos ile ABD’nin Atina Büyükelçisi Jeffrey Payat’ın da tahkimatı yerinde incelemek için Dedeağaç’a gideceği belirtildi.

Yunan Adalarında Kullanılacak İddiası

ABD askeri helikopterlerinin bir kısmının Stefanovikeio Askeri Üssü’ne konuşlanacağı kaydedildi.

Yunan medyası da, ABD hibesi zırhlı askeri araçların silahlandırılması yasak olan Yunan adalarında kullanılmak üzere temin edildiği iddia ediliyor.

Kaynak: Milli Gazete