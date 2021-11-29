Foreign Policy dergisi ABD-Yunanistan Savunma Anlaşması'nı değerlendirdi

ABD'nin Yunanistan'da Türkiye sınırına 50 kilometre mesafedeki Dedeağaç şehrine Donald Trump döneminde yaptığı askeri yığınak, Joe Biden döneminde de artarak devam ediyor. Sevkiyat iki ülke arasında 1990 yılında imzalanan ABD-Yunanistan Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında yapılıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ülkeyi ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 14 Ekim'de imzaladığı protokolle anlaşma yenilendi ve kapsamı genişletildi. Anlaşmadan hemen sonra ABD, 'tatbikat' adı altında Dedeağaç Limanı'na "bugüne dek görülmemiş büyüklükte" sevkiyat yaptı.

Bölgeye Romeo, Skorsky, Chinook tipi helikopterler, M1 Abrams tipi tank dahil çok sayıda askeri araç ve teçhizat gönderilirken, 5 yıllığına yapılan anlaşmanın, taraflardan biri iptal etmedikçe süresiz olarak uzayacak olması, ağır silahların bölgede kalıcı olduğunu gösteriyor.

ABD'ye eşsiz bir fırsat sunuyor

Yazıda, Biden yönetiminin Türkiye'ye karşı askeri caydırıcılığını güçlendirmeye çalışan Yunanistan ile savunma iş birliği anlaşması imzaladığı belirtilirken, Yunanistan'ın bu iş birliği ile Türkiye'ye karşı caydırıcılık sağlayacağını düşündüğü belirtildi. ABD için ise bu anlaşmanın, Yunan askeri üslerine erişimi genişlettiği ve Washington'a Moskova ve Ankara'ya karşı bir koruma sağladığı ifade edildi.

"ABD yapımı silahlar alıyor"

Yazıda değinilen diğer önemli hususlar şöyle:

"Dedeağaç’taki üs, NATO'nun güneydoğu kanadını güçlendiriyor ve askeri kuvvetleri NATO müttefikleri Bulgaristan ve Romanya'ya taşımak için alternatif bir yol sağlıyor. İstanbul Boğazı üzerinden mevcut deniz bağlantısını güçlendiren bu kara iletişim hatları, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye veya Rusya tarafından Karadeniz'e erişimden mahrum bırakılması halinde potansiyel olarak Boğaz’ın yerini alabilir.

Yunanistan’da da Türkiye’deki gibi hem siyasi elitler hem de halkta kuvvetli Amerikan karşıtı hissiyat var. (Hükümet, halktaki bu hissiyata rağmen ABD ile anlaşmış.)

Büyük bir askeri modernizasyon çabası içinde olan Yunanistan, ABD yapımı silahlar alıyor.

NATO'daki en yüksek oran Yunanistan'da

NATO, üyelerinin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2’sinin savunma harcamalarına ayrılmasını istiyor. 2014’te Yunanistan bu oranın biraz üzerindeyken şimdi yüzde 3,8 ayırıyor. Bu, NATO’daki en yüksek oran.

Atina gerçek askeri yeteneklere ağırlık veriyor ve savunma harcamalarının yaklaşık yüzde 40'ını teçhizata ayırıyor. Bu, NATO'nun en yetenekli ordularıyla kıyaslanabilir."

Kaynak: Türkiye gazetesi