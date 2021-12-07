ABD'nin yaptırımları kaldırmadan nükleer anlaşmaya dönmesinin bir yolu yok

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Rusya’da yayınlanan Kommersant gazetesine verdiği mülakatta, İran’ın iyi niyetli olduğunu belirterek, başarılı görüşmelere hazır olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “Batı’nın yükümlülüklerini yerine getirmemesine rağmen, İran iyi niyetlidir ve tek taraflı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılması amacıyla iyi bir anlaşmaya varmak için verimli görüşmelere hazırdır” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, "İran’ın nükleer programıyla ilgili durum, ABD’nin nükleer anlaşmayı yok etme girişiminden vezgemediği için yaratılmıştır" dedi.

Emir Abdullahiyan ayrıca, “Son altı turda Viyana’da yapılan görüşmelerde ABD’nin anlaşmadan çıktıktan sonra İran milletine dayattığı yaptırımları kaldırmadan anlaşmaya dönmesinin bir yolu olmadığını hâlâ anlamadığı İran için netleşti” ifadelerinde bulundu.