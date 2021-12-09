Bakıri Keni, Çinli mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakırı bu görüşmede, İran ve Çin’in farklı alanlarda geniş yelpazeli bir iş birliğine sahip olduğuna işaret ederek, iki ülkenin Viyana görüşmeleri de dahil olmak üzere birçok uluslararası konuda aynı görüşe sahip olduğunu söyledi.

Bakıri, Pekin'in İran’ın yasadışı ABD yaptırımlarının kaldırılması ile güvence talebi gibi önemli konulardaki görüşlerine verdiği desteği takdir etti.

İran heyetinin Viyana görüşmelerinde diğer taraflara sunduğu taslaklara değinen Bakıri, “İran İslam Cumhuriyeti'nin önerileri gerçek kanıtlara göre hazırnmıştır. Bana göre karşı tarafın İran’ın yapıcı eylemine makul bir yanıt vermesi lazım.” ifadesini kullandı.

Çinli yetkili ise, müzakere sürecinde iki taraf arasında istişare ve koordinasyonun devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, diğer tarafların da yapıcı bir yaklaşımla müzakerelerin ilerlemesine katkıda bulunmasını umduğunu ifade etti.

Daha önce Ali Bakıri Keni, İran nükleer anlaşmasına ilişkin tarafların 9 Aralık Perşembe günü Avusturya’nın başkenti Viyana’da görüşmeye devam edeceğini belirtmişti.