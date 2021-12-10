Batılı taraflar bugün harekete geçme zamanının geldiğini bilmeli

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik Viyana görüşmeleri hakkına sosyal medya İnstagram hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Hepimiz iyi bir anlaşmaya varmak için Viyana’dayiz. Batılı taraflar son sekiz yılda yeterince söz söylediklerini ve hiçbir sözü yerine getirmediklerini bilmelidir. Bugün harekete geçme zamanı. Biz ciddi ve iyi bir anlaşmaya varmak için çalışıyoruz. İran’ın nükleer programı oldukça barışçıldır; ancak Batılı tarafların iddia edilen endişelerinin giderilmesi, yaptırımların tamamen kaldırılmasıyla doğrudan ilgili. Batı tarafının prensipte yaptırımları kaldırmaya hazır olup olmadığından veya endişelerini tek taraflı olarak gidermeye çalışıp çalışmadığından şüpheli olsak da, Batı tarafı görüşmelere iyi niyet, inisiyatif ve yapıcı fikirlerle katılırsa, kesinlikle hızlı bir ilerleme göreceğiz.”