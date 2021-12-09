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9 Ara 2021 10:57

Josep Borrell: Müzakerelerde hızlı ilerlememiz gerekiyor

Josep Borrell: Müzakerelerde hızlı ilerlememiz gerekiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Adullahiyan'la yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Adullahiyan ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Borrell yaptığı paylaşımda "Ben önemli bir mesaj ilettim. Nükleer anlaşmanın canlandırılması için müzakerelerde çok hızlı ilerlememiz gerektiğini vurguladım" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan daha önce İnstagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, “İyi bir anlaşmaya varma konusunda ciddiyiz. Halkın sonuçları somut bir şekilde hissedebilmeleri için anlaşma kapsamlı olmalıdır” demişti.

İran nükleer anlaşmasına ilişkin taraflar bugün Avusturya’nın başkenti Viyana’da toplanacak.

News Code 1899072
https://tr.mehrnews.com/news/1899072/

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