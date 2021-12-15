Emir Abdullahiyan Heniyye ile telefonda görüştü

Hamas Hareketi’nin Kudüs’ün kurtuluşunda İslami direniş öncülerinden biri olduğunu belirterek, “Direniş bugün Filistin halkının tarihi haklarının gerçekleşmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır” dedi.

İngiltere’nın Hamas’ı terör listesine alma kararına değinen Emir Abdullahiyan, bunu Filistin halkına karşı 'siyasi' bir eylem olarak nitelendirdi.

Emir Abdullahiyan, “Siyonist Rejim bölgedeki sorunların ana nedenidir. Dolayısıyla bölgede bu sahte rejimle ilişkilerini normalleştiren birkaç ülke, İslam Ümmet’ne ve bölgenin güvenliğine ve çıkarlarına karşı hareket etmektedir” ifadesini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de, bölgedeki bazı ülkelerin Siyonist Rejim ile ilişkileri normalleştirme eylemini kınarken bu eylemi Amerikan-Siyonist bir yaklaşım olarak nitelendirerek, “Arap ülkelerinin kapılarının, elleri Filistin halkının kanına bulanmış Siyonist suikastçılara açılmasını istemiyorduk” dedi.

Siyonist Rejim’in bölgeye sızmasını bir güvensizlik, istikrarsızlık ve Filistin davası ve tüm İslam Ümmeti için bir tehdit olarak nitelendirden Heniyye, “Bu strateji başarısızlığa mahkumdur, çünkü bölge halklarının iradesi daha güçlüdür ve bu tür yaklaşımları yenebilir” ifadesinde bulundu.