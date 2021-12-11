Yaptırımları kaldırmak için tüm diplomatik deneyimimizi kullanacağız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın komşu ülkelerdeki büyükelçileri arasında yaptığı konuşmada, “Yaptırımların etkisiz hale getirilmesi ve kaldırılması konusunda Dışişleri Bakanlığı’na önemli bir görev tanınmıştır”dedi.

Emir Abdullahiyan, hükümetin Viyana görüşmelerine bakmaksızın ekonomik kalkınmayı sürdürme politikasına değinerek, “Devrimci bir yaklaşımla yaptırımları etkisiz hale getirmeye yardım etmeliyiz” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, "Dışişleri Bakanlığı tüm diplomatik deneyimlerini ve bilgi birikimlerini kullanarak baskıcı ve tek taraflı ABD yaptırımlarını ortadan kaldırmaya çaşlışacak" ifadelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan ayrıca Asya’ya odaklanmayı hükümetin dış politikasının önceliklerinden biri olarak nitelendirdi.