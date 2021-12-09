Viyana'da Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı gerçekleşti

Ortak Komisyonu'nun yeni toplantısı, İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora’nın ortak başkanlığında gerçekleşti.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Bakıri, "Ortak Komisyon toplantısı tamamlandı ve taraflar müzakerelerin gelecekteki seyrine ilişkin görüşlerini dile getirdiler." dedi.

'İran'ın önceki görüşlerini yeniden vurguladık'

Bakıri, "Bugünkü görüşmede İran'ın önceki görüşlerini yeniden vurguladık ve Tahran'ın müzakereleri sürdürme konusunda kararlı olduğunu dile getirdik." ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, "Tarafların görüşmeleri sürdürmek konusunda ciddi bir iradeye sahip olması, iki tarrafın yakınlaşmak istediğini gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov ise toplantıyı "kısa ve yapıcı" olarak nitelendirdi.

Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, dün Rusya ve Çin dışişleri bakan yardımcısı ile Viyana görüşmeleri hakkında fikir alışverişinde bulunmuştu.

Daha önce Bakıri, İran’ın yaptırımların kaldırılması ve nükleer faaliyetler olmak üzere iki konu hakkında “çok faydalı ve yapıcı öneriler” sunduklarını ve bunun müzakere sürecini güçlü şekilde hızlandıracağını söylemişti.

20 Kasım’da Viyana’da yeniden başlayan müzakereye 3 Aralık’ta ara verilmişti.