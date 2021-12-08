İran'dan ABD'nin yeni yaptırımlarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ABD’nin İran’a yönelik yeni yaptırımlarına tepki gösterdi.

Hatipzade’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Viyan görüşmeleri ortasında dahi ABD, İran'a yaptırım uygulamaktan vazgeçmiyor.

Washington, "azami başarısızlık" ve "diplomatik açılım" kampanyalarının çelişkili olduğunu anlamıyor. Yaptırımların artırılması bir avantaj sağlamıyor aynı zamanda iddia edilen ciddiyet ve iyi niyete ters düşmektedir.”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, insan hakları ihlalleri gerekçesiyle birkaç İranlı kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldıklarını açıklamıştı.