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11 Ara 2021 11:38

AB Dışişleri Bakanları toplanıyor: Ana gündem Rusya

AB Dışişleri Bakanları toplanıyor: Ana gündem Rusya

Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları, 16 Aralık'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek.

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Brüksel'de bir araya geliyor.

13 Aralık'taki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri faaliyetleri sonrası son durum, Belarus, Afganistan'dan çekilmesinin ardından ortaya çıkan gelişmeler, bu bağlamda AB'nin Orta Asya ülkeleriyle ilişkileri, AB-Afrika ilişkileri, Etiyopya ve Venezuela gibi konular ele alınacak.

AB, Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri varlığını artırdığına yönelik açıklamaların ardından gelişmeleri "endişeyle" izliyor. AB, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan tutum izlemesi durumunda ABD ve NATO'nun gösterdiği tepkiye katılıyor ve böyle bir ihtimalde "ciddi ekonomik ve siyasi" karşılık verileceğini vurguluyor.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1899107
https://tr.mehrnews.com/news/1899107/

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