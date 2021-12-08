Karşı taraf samimiyetini göstermek istiyorsa yaptırımları kaldırmalı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Mücteba Zünnur basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Viyana’daki görüşmeler hakkında, “karşı tarafın ve ABD tarafından bir aksilik olmazsa görüşmelerin sonuca varacağına inanıyoruz. İran da nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasını ve görüşmelerin halkın çıkarına olmasını istiyor” dedi.

Mücteba Zünnur, “Nükleer anlaşma İran üzerindeki tüm yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte uygulanmalıdır. Nükleer anlaşma dışında bir şey söylemedik. Karşı taraf da samimiyetini göstermek istiyorsa yaptırımları kaldırmalıdır” ifadesini kullandı.

Zünnur, İran’ın müzakerelere eli dolu gittiğini ve bu yola kararlılıkla devam edeceğini söyledi.