Kazakistan'da protestolara katılan 2 bin kişi gözaltına alındı

Kazakistan, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla sokaklara dökülen protestocuların hükümet binalarını basıp ateşe vermesinin ardından son yılların en büyük krizini yaşıyor. Olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının yürürlükte olduğu ülkede güvenlik güçlerinin şiddet olaylarını bastırmaya yönelik başlattığı operasyonlar sürüyor.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin eski başkenti ve en büyük ikinci kenti Almatı'da polisin kanun ve düzeni ihlal edenleri tespit etmek için sokaklara çıktığı belirtilerek, “Kanunları ihlal edenlerin gözaltına alınmasıyla ilgili tedbirler alınmaktadır. Toplam 2 bin civarında kişi karakollara getirildi” ifadeleri kullanıldı. Ancak 2 bin kişinin gözaltına alındığı kentte yeniden silah sesleri duyuldu. Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanında 300’e yakın göstericinin bulunduğu aktarılırken, silahlı kişilerin kentteki dükkanları yağmaladığı kaydedildi.

Bakanlığa göre Almatı'daki protestolara katılanlarla çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden kolluk kuvvetlerinin sayısı da 13'e ulaştı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ BOMBAYLA MÜDAHALEDE BULUNDU

Kazakistan'da 2 Ocak'ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau'da sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) zam yapılmasına karşı halk sokaklara döküldü. Protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırdı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ayaklanmadan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul ederken, protestocular geri adım atmadı. Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanırken, polis araçları ateşe verildi. Devlet kurumlarını basan protestoculara güvenlik güçleri biber gazı ve sersemletici bombayla müdahalede bulundu.

Can kaybı yaşanan olaylar nedeniyle ülke genelinde dün olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Cumhurbaşkanı Tokayev ülkedeki olayların arkasında "teröristler" olduğunu ifade ederek şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden (KGAÖ) yardım istedi. Örgüt, Kazakistan'daki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye barış gücü göndermeyi kabul etti. Rusya ve Ermenistan'dan askeri birlikler bugün Kazakistan'a sevk edildi. Tacikistan da ülkeye 200 asker gönderilmesine karar verdi.

kaynak: posta