Rusya liderliğindeki askeri ittifak, Kazakistan'a barış gücü gönderiyor

Uzun süre boyunca en istikrarlı eski Sovyet cumhuriyetlerinden biri olarak görülen Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından toplu protestolar başladı. Hükümetin istifasına rağmen ülkede büyük eylemler devam etti ve çarşamba günü protestocular devlet binalarına girdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, perşembe günü beş eski Sovyet cumhuriyetinden oluşan Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) "yabancı ülkelerde eğitim almış gruplara" müdahale etmesini talep etti.

KGAÖ'nün Başkanlığını da yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sınırlı bir süreliğine Kazakistan'a "istikrarı sağlamak ve durumu normalleştirmek" için kolektif barış günü göndereceklerini duyurdu.

Tokayev, çarşamba günü protestocuların binalara, altyapıları ve "silahların bulunduğu yerlere" el koyduğunu iddia etti. Tokayev, aynı zamanda "terörist" dediği protestocuların Almatı yakınlarında beş uçak kullandığını ve Kazakistan hava kuvvetlerinin duruma müdahale ettiğini iddia etti.

Tokayev, "Olabildiğince sert davranmayı planlıyorum" dedi. Kazakistan'da çarşamba günü polis, protestoculara biber gazı ve şok bombalarıyla müdahale etti. 200'den fazla insanın gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: T24