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10 Oca 2022 11:26

Kazakistan’daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı

Kazakistan’daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı

Kazakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'da 10 Ocak itibari ile olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 7 bin 939’a çıktı.

AA'ya göre, Kazakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede devam eden operasyonda gözaltına alınanlarla ilgili veriler güncellendi.

Açıklamada, 10 Ocak itibarıyla polis tarafından gözaltına alınan kişi sayısının 7 bin 939’a çıktığı belirtildi.

Almatı’daki iki pazar yerinde 207 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, söz konusu operasyonda 5 çalıntı araba ve bilgisayar, müzik aletleri gibi çalıntı mallar ile silahların ele geçirildiği ifade edildi.

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi de Almatı’daki olaylarda yer alan 2 grubun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Söz konusu grupların 4-8 Ocak'ta şehirdeki kamu düzenini bozmaya yönelik olaylarda yer aldıkları ve kaldıkları yerde silah ile dini kitapların bulunduğu bilgisine yer verildi.

Kazakistan’ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protesto gösterileri, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

News Code 1899750
https://tr.mehrnews.com/news/1899750/

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