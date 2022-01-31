Suriye hava savunma sistemi Siyonist Rejim'in füzeli saldırısını önledi

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Siyonist Rejim'in bugün sabaha karşı saatlerde Şam’ın bazı bölgelerini füzelerle hedef aldığını ve Suriye hava savunma sistemlerinin bu saldırıları etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Suriyeli bir güvenlik kaynağı, Siyonist Rejim’in Şam’ın bazı noktalarına füze saldırısı düzenlediğini ve Suriye hava savunmasının bu füzelere karşı koyduğunu bildirdi.

Söz konusu kaynak ateşlenen çok sayıda füzenin Suriye ordusunun hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü belirtti.