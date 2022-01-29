Suriye ordusu, ABD konvoyunun Haseke kentine geçişini engelledi

Haseke’deki SANA muhabiri, Amerikan kuvvetlerine ait iki askeri aracın Filistin Caddesi’nin ortasında el Necme Eczanesi’nin yanındaki Haseke şehrinin merkezine girmeye çalıştığını belirterek, bölgedeki askeri kontrol noktasında bulunan askerler onları engelleyerek geri çekilmeye ve bölgeyi terk etmeye zorladığına işaret etti.

Suriye Arap Ordusu ve Haseke İli’nin kırsal ve şehirlerindeki vatandaşlar tarafından Amerikan işgal güçlerine ait konvoyların engellenmesi ve sınır dışı edilmesi vakaları tekrarlanması dikkat çekicidir.

Öte yandan Amerikan askeri uçağının bombalanması ise, Ghweran mahallesinin eteklerinde bulunan çok sayıda insanın evinin ve Sanayi İkincil Hapishanesi civarındaki bazı hükümet binalarının hapishaneden kaçma bahanesiyle yıkılmasına yol açtı.