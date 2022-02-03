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3 Şub 2022 12:26

ABD ordusundan Suriye'ye saldırı

ABD ordusundan Suriye'ye saldırı

ABD'nin, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde gerçekleştirdiği askeri saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

ABD askerlerinin İdlib'te düzenlediği askeri saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle gerçekleştirdiği saldırı TSİ 00.30 sularında başladı.

AA'ya göre, enkazda çalışma yapan Sivil Savunma ekipleri, baskında aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 9 kişinin öldüğünü bildirdi.

Bölgedeki kaynaklar, ABD askerlerinin hedefinde terör örgütü IŞİD'in en çok aranan elebaşlarından biri olabileceği üzerinde duruyor.

News Code 1900240
https://tr.mehrnews.com/news/1900240/

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