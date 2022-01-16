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16 Oca 2022 08:46

Suriye'nin doğusundaki ABD üssüne roketli saldırı

Suriye'nin doğusundaki ABD üssüne roketli saldırı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde bulunan Ömer petrol sahasında ABD güçlerinin konuşlandığı bölgenin çevresine roketle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Anadolu Ajansının yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ülkenin doğusundaki Deyr ez-Zor'da Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kontrolü altında bulunan Ömer petrol sahasında ABD güçlerinin konuşlandığı Yeşilköy bölgesinin çevresi, gece geç saatlerde roket atışlarıyla hedef alındı.

Saldırı nedeniyle Yeşilköy bölgesinin çevresinde maddi hasar meydana geldi.

Saldırının nereden yapıldığı henüz bilinmezken, kaynaklar, ABD güçlerinin roketlerin geldiği yöne topçu ve roket atışı yaptığını bildirdi.

Kaynak: Sputnik

News Code 1899859
https://tr.mehrnews.com/news/1899859/

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